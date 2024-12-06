Ермак и Салливан обсудили нехватку личного состава ВСУ

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудили нехватку личного состава, которую испытывают Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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