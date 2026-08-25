С 1 сентября Росфинмониторинг будет получать данные о переводах россиян. Ведомство получит доступ к данным СБП, платёжной системы «Мир» и операциям по единому QR-коду.
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С 1 сентября Росфинмониторинг будет получать данные о переводах россиян. Ведомство получит доступ к данным СБП, платёжной системы «Мир» и операциям по единому QR-коду.
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