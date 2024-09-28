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Закон, порядок, государство

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Генерал-майор Александр Туляганов вручил государственные награды и ведомственные медали Минобороны добровольцам отрядов «БАРС» Южной группировки войск

Генерал-майор Александр Туляганов вручил государственные награды и ведомственные медали Минобороны добровольцам отрядов «БАРС» Южной группировки войск

За проявленный героизм и успешные наступательные действия более чем 80-ти добровольцам вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", «За храбрость», медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

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