Оставить протекцию: тарифы Трампа не навредят Китаю, России и другим странам

Импортные пошлины президента США Дональда Трампа — это серьезная ошибка, которая в первую очередь навредит Штатам, заявил «Известиям» американский экономист Джеффри Сакс в кулуарах открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста».
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