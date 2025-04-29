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Оставить протекцию: тарифы Трампа не навредят Китаю, России и другим странам

Оставить протекцию: тарифы Трампа не навредят Китаю, России и другим странам

Импортные пошлины президента США Дональда Трампа — это серьезная ошибка, которая в первую очередь навредит Штатам, заявил «Известиям» американский экономист Джеффри Сакс в кулуарах открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста».

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