Глава ЕРЗ Холопик: россиянам не стоит ждать скидок на квартиры от застройщика

Российские застройщики сегодня стремятся сократить риски заморозки строек и банкротства девелоперов. На этом фоне они приостанавливают вывод новых проектов, отметил руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
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