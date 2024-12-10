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Глава ЕРЗ Холопик: россиянам не стоит ждать скидок на квартиры от застройщика

Глава ЕРЗ Холопик: россиянам не стоит ждать скидок на квартиры от застройщика

Российские застройщики сегодня стремятся сократить риски заморозки строек и банкротства девелоперов. На этом фоне они приостанавливают вывод новых проектов, отметил руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

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