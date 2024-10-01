Камала Харрис и «Биг Фарма»: как финансовые интересы её семьи связаны с индустрией блокаторов полового созревания Ольга ВайленкоНа фоне приближающихся выборов президента США вновь обостряются обсуждения вокруг личности Камалы Харрис — вице-президента США и потенциального кандидата на пост главы государства.