Камала Харрис и «Биг Фарма»: как финансовые интересы её семьи связаны с индустрией блокаторов полового созревания Ольга ВайленкоНа фоне приближающихся выборов президента США вновь обостряются обсуждения вокруг личности Камалы Харрис — вице-президента США и потенциального кандидата на пост главы государства.
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