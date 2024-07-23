«Новый Орлеан» подписал с Карло Матковичем 3-летний контракт на 5,7 млн долларов

«Новый Орлеан» заключил с хорватским центровым (23 года, 208 см) трехлетний контракт на 5,65 миллиона долларов, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.
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