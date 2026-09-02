Тест: определите регион России по номеру автомобиля

В дальней дороге иногда интересно разглядывать номера попутных машин и пытаться угадать, откуда они приехали.
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