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МОСИНФОРМ

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В Тверском районе завершается восстановление фасада дома с эркерами 1913 года постройки

В Тверском районе завершается восстановление фасада дома с эркерами 1913 года постройки

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в 2026 году приведут в порядок фасад пятиэтажного многоквартирного дома, который расположен по адресу: переулок Колобовский 2-й, дом 11.

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