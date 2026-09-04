В Тверском районе завершается восстановление фасада дома с эркерами 1913 года постройки

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в 2026 году приведут в порядок фасад пятиэтажного многоквартирного дома, который расположен по адресу: переулок Колобовский 2-й, дом 11.
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