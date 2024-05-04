Метеоролог Рыбальченко: 9 мая в Москве и Подмосковье будет холодно

В 2024 году День Победы выпал на четверг. Россиянам предоставили четыре выходных — с 9 по 12 мая: можно остаться в городе, сходить в музеи, посетить различные праздничные выставки и мероприятия, а можно отправиться за город и провести время в кругу близких.