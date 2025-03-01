Страна и люди
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Страна и люди

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Украинские боевики выпустили 15 боеприпасов по ДНР за сутки

Украинские боевики выпустили 15 боеприпасов по ДНР за сутки

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР шесть раз за сутки, выпустив 15 боеприпасов. Информация об атаках ВСУ опубликована в телеграм-канале управления правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

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