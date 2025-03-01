Украинские боевики выпустили 15 боеприпасов по ДНР за сутки

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР шесть раз за сутки, выпустив 15 боеприпасов. Информация об атаках ВСУ опубликована в телеграм-канале управления правительства республики по документированию военных преступлений Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии