Аллергия вакытында температура күтәрелми, ләкин авыру озаграк бара. ОРВИ симптомнары гадәттә 7-10 көн эчендә сизелерлек кими.
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Аллергия вакытында температура күтәрелми, ләкин авыру озаграк бара. ОРВИ симптомнары гадәттә 7-10 көн эчендә сизелерлек кими.