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Нижегородская правда

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Повар из Дзержинска стала участницей нового выпуска шоу «Битва шефов»

Повар из Дзержинска стала участницей нового выпуска шоу «Битва шефов»

Шестой сезон кулинарного шоу «Битва шефов» (16+) продолжается на телеканале «Пятница!». Участницей нового выпуска стала Раиса Дворцова из Дзержинска.

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