Украинский журналист возмутился укреплениями ВСУ

Главред сайта «Цензор.нет», бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось создать такие же подготовленные линии обороны, как у России.
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