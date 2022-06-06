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Мать нарцисс: признаки и последствия

Мать нарцисс: признаки и последствия

Мать нарцисс — это женщина, выстраивающая отношения с ребёнком на чувстве власти и превосходства. Не позволяет отделиться, проявить независимость и пойти по пути самоактуализации, тем самым формирует в нём беспомощность, незрелость, инфантилизм.

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