МО России: США видят в Африке природный резервуар возбудителей опасных инфекций

Замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что американские власти рассматривают африканский регион как природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний препаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии