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Доцент Пермякова объяснила, почему холодные ночи делают листву ярче

Доцент Пермякова объяснила, почему холодные ночи делают листву ярче

Холодные ночи в сочетании с солнечными днями помогают деревьям приобрести насыщенные осенние оттенки.

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