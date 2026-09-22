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Царьград

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Казахстан и GGGI подписали соглашение о правовом статусе

Казахстан и GGGI подписали соглашение о правовом статусе

Соглашение с Глобальным институтом зелёного роста закрепляет правовой статус этой организации в Казахстане и позволяет ей напрямую работать в стране, поддерживая подготовку проектов и привлечение инвестиций в зелёный переход.

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