Почему я никогда не завожу СИП в дом: скрытая угроза популярного провода

Когда я впервые столкнулась с проводом СИП, то была искренне восхищена его простотой. Лёгкий, относительно недорогой и невероятно удобный при монтаже воздушных линий — казалось, вот оно, идеальное решение для быстрого подключения электричества.
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