Объявленные Путиным новые нацпроекты запустят уже в этом году

Национальный проект "Молодежь России" будет запущен о второй половине 2024 года.Как пояснила Татьяна Голикова, нацпроект "Молодежь России" является механизмом для поддержки новой стратегии развития молодежной политики России, которая в данный момент почти готова к реализации.