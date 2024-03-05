Объявленные Путиным новые нацпроекты запустят уже в этом году

Национальный проект "Молодежь России" будет запущен о второй половине 2024 года.Как пояснила Татьяна Голикова, нацпроект "Молодежь России" является механизмом для поддержки новой стратегии развития молодежной политики России, которая в данный момент почти готова к реализации.
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