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Объявленные Путиным новые нацпроекты запустят уже в этом году

Объявленные Путиным новые нацпроекты запустят уже в этом году

Национальный проект "Молодежь России" будет запущен о второй половине 2024 года.Как пояснила Татьяна Голикова, нацпроект "Молодежь России" является механизмом для поддержки новой стратегии развития молодежной политики России, которая в данный момент почти готова к реализации.

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