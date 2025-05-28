24 мая в Глушанской средней школе прозвенел последний звонок для учащихся 9 и 11 класса. На линейки присутствовали почетные гости: директор учреждения образования ´Бобруйский социально-педагогический центр´, Сокорева О.
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