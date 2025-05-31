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Медведев пригрозил Трампу Третьей мировой за слова про игру Путина с огнем: «Пароль - «беззлобие», отзыв - «хрюкостяг»

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Комментарии
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Леонид Руси
Бабахнуть в Еллоустон... и вулкан сам сделает остальное с пиндосиками. А Гейропа очень кучненько расположена... Радиация быстро покосит всё живое... Наглию накроют подводные взрывы волной... И не захочется больше никому воевать с Россией... никогда...
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13 час.
Владимир Соловьев
Серьёзные люди не бряцают ядерной войной. Для посредственности всё возможно.
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12 час.
Валентина Бунина
Слова - пустой звук, надо доказать делом. За пустозвонство слова России никто всерьез не воспринимает.
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9 час.
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