Медведев пригрозил Трампу Третьей мировой за слова про игру Путина с огнем: «Пароль - «беззлобие», отзыв - «хрюкостяг»

Леонид Руси

Бабахнуть в Еллоустон... и вулкан сам сделает остальное с пиндосиками. А Гейропа очень кучненько расположена... Радиация быстро покосит всё живое... Наглию накроют подводные взрывы волной... И не захочется больше никому воевать с Россией... никогда...