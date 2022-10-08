ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Захарова оценила слова Зеленского о «превентивном ударе»

Захарова оценила слова Зеленского о «превентивном ударе»

  Захарова заявила, что слова Зеленского о «превентивном ударе» доказывают необходимость СВО Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире  Захарова заявила, что слова Зеленского о «превентивном ударе» доказывают необходимость СВО Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о «превентивном ударе» НАТО по Москве и его дальнейшие высказывания по этой теме.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх