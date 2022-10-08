Захарова оценила слова Зеленского о «превентивном ударе»

Захарова заявила, что слова Зеленского о «превентивном ударе» доказывают необходимость СВО Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Захарова заявила, что слова Зеленского о «превентивном ударе» доказывают необходимость СВО Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о «превентивном ударе» НАТО по Москве и его дальнейшие высказывания по этой теме.