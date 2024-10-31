Глава ЦБ Ливии провел переговоры в Вашингтоне

Переговоры с заместителем помощника госсекретаря США по Северной Африке Джошуа Харрис провел глава совета директоров Центрального банка Ливии Наджи Исса, 29 октября сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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