В Южно-Китайском море найден новый вид гигантских изопод «Дарт Вейдер»

Ученые нашли в Южно-Китайском море новый вид изопод с головой, напоминающей шлем Дарта Вейдера.Группа ученных из Вьетнама, Сингапура и Индонезии обнаружила в Южно-Китайском море новый вид изопод с головой, похожей на шлем Дарта Вейдера из популярного фильма «Звездные войны».