«Я набираюсь смелости…»: RM оставил последнее послание АРМИ перед зачислением в армию

Сегодня репер Rap Monster поступает на обязательную военную службу. Многие поклонники его творчества и творчества всего бойз-бенда, в котором RM является постоянным участником, прощаются со своим кумиром на 18 месяцев.
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