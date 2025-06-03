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В Москве обсудили мероприятия III Международного форума «День сокола»

В Москве обсудили мероприятия III Международного форума «День сокола»

В Москве прошло заседание организационного комитета III Международного форума «День сокола», который состоится 3 сентября, в день старта Восточного экономического форума (ВЭФ), на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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