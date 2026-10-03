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Регионы России

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В Харькове автомобиль с ребёнком попал в ДТП после погони сотрудников военкомата и полиции

В Харькове автомобиль с ребёнком попал в ДТП после погони сотрудников военкомата и полиции

По данным свидетельств, после аварии сотрудники ТЦК скрылись с места происшествия. Через несколько минут на место прибыла ещё одна полицейская машина, которая вскоре также покинула место инцидента.

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