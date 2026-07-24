Балерина Севенард заявила, что хочет научиться заботиться о своем здоровье

Дисциплина, контроль и стремление стать лучше – это важные привычки, которые прививаются учащимся русской балетной школы, терять их во взрослом возрасте нельзя, убеждена прима Большого театра, балерина Элеонора Севенард.
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