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Газета.ру

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Балерина Севенард заявила, что хочет научиться заботиться о своем здоровье

Балерина Севенард заявила, что хочет научиться заботиться о своем здоровье

Дисциплина, контроль и стремление стать лучше – это важные привычки, которые прививаются учащимся русской балетной школы, терять их во взрослом возрасте нельзя, убеждена прима Большого театра, балерина Элеонора Севенард.

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