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Рогов заявил о потере ресурсов для наступления у бригад ВСУ из-за удара по Павлограду

Рогов заявил о потере ресурсов для наступления у бригад ВСУ из-за удара по Павлограду

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что три бригады боевиков ВСУ потеряли ресурсы для наступления в результате удара российских сил по Павлограду.

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