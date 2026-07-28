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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Власти Мадрида закрыли стадион «Райо» из-за проблем с безопасностью. Проводятся аварийные работы, команда начнет сезон на другой арене

Стадион «Райо Вальекано» закроют на аварийные работы, сообщает As. Проверка выявила серьезные нарушения требований безопасности на «Вальекас».

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