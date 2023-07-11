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Без света на три часа останутся жители одной улицы Уссурийска 12 июля

Без света на три часа останутся жители одной улицы Уссурийска 12 июля

Временное отключение электричества ожидается в среду, 12 июля. С 09.00 до 12.00 часов света не будет в домах по улице Мостостроительная, 1, 2, 3, 4, 5.

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