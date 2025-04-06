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Царьград

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Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, став лидером сезона "Формулы-1"

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, став лидером сезона "Формулы-1"

Голландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull одержал победу на Гран-при Японии, оставив позади представителей McLaren, Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

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