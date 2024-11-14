Программа украинского президента Владимира Зеленского, по которой каждому гражданину Украины выдадут по одной тысяче гривен на оплату отечественных товаров и услуг, приведет к тому, что западные союзники Киева прекратят предоставлять ему помощь.
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