Электросамокаты в Москве оснастили номерными знаками

Речь идет о кикшеринговом сервисе Whoosh. Теперь зафиксировать нарушения будет легче, а значит, водителям СИМ будут чаще приходить штрафыРегистрационные номера, внешне похожие на мотоциклетные, ввел один из сервисов городского кикшеринга — Whoosh.
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