Электросамокаты в Москве оснастили номерными знаками

Речь идет о кикшеринговом сервисе Whoosh. Теперь зафиксировать нарушения будет легче, а значит, водителям СИМ будут чаще приходить штрафыРегистрационные номера, внешне похожие на мотоциклетные, ввел один из сервисов городского кикшеринга — Whoosh.