«Не хочу обижать этого человека, но зачем лить водку в огонь?» — внук Пугачевой Пресняков назвал пение Бузовой ужасным

Кто бы знал, что однажды наступит противостояние поклонников Аллы Пугачевой и Ольги Бузовой? Артистки совершенно разные по стилю, по образу, по выбору творчества, однако, люди считают, что одной из них точно не место на эстраде.
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