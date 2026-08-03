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Мы соседи по планете

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Эти 12 фотографий покажут, почему нельзя верить стереотипам

Эти 12 фотографий покажут, почему нельзя верить стереотипам

Иногда мы совершенно неосознанно, на уровне инстинкта, размышляем в рамках стереотипов. Например, многие люди тут же представят себе неопрятного старика с безумными глазами и торчащими во все стороны седыми волосами, если их попросить подумать, как выглядит ученый.

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