Пакуют чемоданы: Мигранты из Таджикистана массово уезжают из России

Мигранты из Таджикистана уезжают из России. Рассказываем, что происходит и с чем это связано.После ужасного теракта в «Крокус Сити Холле», который потряс общество, многие мигранты из Таджикистана, проживавшие в России, решили покинуть страну.
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