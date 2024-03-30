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Пакуют чемоданы: Мигранты из Таджикистана массово уезжают из России

Пакуют чемоданы: Мигранты из Таджикистана массово уезжают из России

Мигранты из Таджикистана уезжают из России. Рассказываем, что происходит и с чем это связано.После ужасного теракта в «Крокус Сити Холле», который потряс общество, многие мигранты из Таджикистана, проживавшие в России, решили покинуть страну.

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Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
Пусть едут домой, чем больше уедет- тем лучше.
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15 час.
Русский Империалист
Таджики допрыгались и стали изгоями ! От них только одни проблемы и никакого толка, т.к. ничего не умеют делать и чудовищно злобны по отношению к русским; им тут делать нечего ! 😡🇷🇺
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12 час.

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