Пакуют чемоданы: Мигранты из Таджикистана массово уезжают из России

Пусть едут домой, чем больше уедет- тем лучше.

Русский Империалист

Таджики допрыгались и стали изгоями ! От них только одни проблемы и никакого толка, т.к. ничего не умеют делать и чудовищно злобны по отношению к русским; им тут делать нечего ! 😡🇷🇺