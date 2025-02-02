Парусник «Juan Sebastián de Elcano»

«Juan Sebastián de Elcano» под всеми парусами. Учебный парусный корабль A-71 «Juan Sebastián de Elcano» является визитной карточкой испанского военно-морского флота (Armada Española), демонстрируя свой флаг во многих уголках мира уже почти сотню лет.
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