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Ирландия, где вакцинировано 93% взрослого населения, вводит новые коронавирусные ограничения

Ирландия, где вакцинировано 93% взрослого населения, вводит новые коронавирусные ограничения

Ирландия вводит новые ограничения на Ирландия, где вакцинировано 93% взрослого населения, вводит новые коронавирусные ограничения​19, включая полночь закрытия пабов, ночных клубов и ресторанов, поскольку страна борется с четвертой волной инфекций.

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