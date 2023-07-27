Что будут делать на Западе, когда Россия победит? Сегодня весь «демократический» мир переполнен прогнозами, какое прекрасное будущее их ждёт, если победит Запад.
Беззвучно спрашивают: «Когда?»
Комментарии
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Юрий Рязанов
Прекрасный вариант описан , но британию хотелось видеть в руинах.
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14 час.
Владимир Назанский
Не понимаю - почему автор думает, что заключение мира, что-то вообще изменит в жизни на западе. Хотелось бы конечно помечтать.
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14 час.
АГ
Алексей Гладких
Лучший вариант - на дне Атлантики.
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14 час.
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