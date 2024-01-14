Травмированный Холанд не вернется на поле в январе

Восстановление лучшего бомбардира «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда после травмы стопы затягивается. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола рассказал в интервью The Guardian, что норвежский нападающий не тренировался с командой на этой неделе и вряд ли вернется в строй в январе.