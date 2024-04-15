В Архангельской области проходят противопаводковые мероприятия

Сотрудники центра гражданской защиты Поморья выполняют работы по предотвращению последствий паводка. Недавно они провели взрывные работы в двух местах на Северной Двине рядом с деревней Копачёво в Холмогорском округе.
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