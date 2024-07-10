НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Ждем решения в Дубае. Будем решать по факту»

Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Ждем решения в Дубае. Будем решать по факту»

1 июля «Спартак» объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта. – Закончился контракт Промеса, до сих пор надеетесь на продолжение сотрудничества? – Ждем решения в Дубае, да.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх