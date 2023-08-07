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Родриго выложил фото с Мбаппе. Вингер «Реала» и форвард «ПСЖ» отдыхали на Сардинии

Родриго выложил фото с Мбаппе. Вингер «Реала» и форвард «ПСЖ» отдыхали на Сардинии

Вингер «Мадрида» Родриго выложил совместную фотографию с нападающим «ПСЖ». И бразилец, и француз проводили отпуск на Сардинии, итальянском острове в Средиземном море.

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