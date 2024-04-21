В России выросла средняя сумма снятия наличных из банкомата

В первом квартале этого года 75% транзакций приходилось на внесение средств.Средняя сумма снятия наличных в банкоматах в России в первом квартале этого года выросла почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 40 943 рубля.
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