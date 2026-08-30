Затишье после бури: астрономы рассказали о геомагнитной обстановке в Челябинске

Магнитные аномалии на неделе 31 августа – 6 сентября 2026 года. Август 2026 года, по оценкам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в целом оказался достаточно спокойным с точки зрения космической погоды.
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