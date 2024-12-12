Вайсфельд о СКА: «Один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Основная проблема, что у них большая ротация каждый год. Нужно стабилизировать состав, с вратарями определиться»

– Пятое место одного из главных фаворитов первенства СКА из Санкт-Петербурга, учитывая те серьезные приобретения, которые сделал Роман Ротенберг в это межсезонье, вас не удивляет? – Вот в этом и основная проблема питерского клуба, что у них каждый год очень большая ротация.