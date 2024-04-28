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Более 1000 вчерашних мигрантов поставлены в Свердловской области на воинский учёт

Более 1000 вчерашних мигрантов поставлены в Свердловской области на воинский учёт

Приезжих, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учёт, находят во время специальных рейдовВ Свердловской области военные следователи ведут планомерную работу по выявлению и постановке на воинский учёт мужчин, которые недавно получили гражданство России.

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