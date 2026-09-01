Путин призвал страны ШОС предотвратить провокации конфликтов

Владимир Путин посетил саммит ШОС в Киргизии. Президент России напомнил о годовщине начала Второй мировой войны 1 сентября, призвав государства-участники ШОС предотвратить провокации вооруженных конфликтов.
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